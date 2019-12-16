ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что больные, которые перенесли инсульт или инфаркт, смогут со следующего года бесплатно получать лекарства, пишут «Известия».



По её словам, бесплатные лекарства смогут получить те, кто перенёс острые сосудистые нарушения: острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах.



Препараты можно будет получить бесплатно в течение двух лет с момента заболевания.