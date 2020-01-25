ИА «Ореанда-Новости». Нарколог Минздрава предложил увеличить леченые пьяных правонарушителей до срока, превышающего два года.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что необходимо изменить процесс лечения тех, кто часто совершает правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Так, по мнению специалиста, принудительная реабилитация должна длиться не менее двух лет. Об этом сообщил ТАСС.

Брюн поддержал соответствующую инициативу, которая расширит права судов и позволит им направлять пьяных нарушителей на принудительную реабилитацию. Он отметил, что для пациентов с диагнозом «алкогольная зависимость» лечение должно составлять не менее двух лет. Также специалист выступил за то, чтобы ввести для водителей, попавшихся за пьяным вождением, ежемесячные анализы.