01.07.2019, 22:17
В Минздраве предложили проверять студентов на наркотики
ИА «Ореанда-Новости». Российский Минздрав выступил с предложением о проверке студентов вузов и техникумов на употребление наркотиков, пишет ТАСС.
Так, Минздрав предлагает выявлять опиата, растительные и синтетические каннабиноиды, а также искать следы амфетамина, кокаина и других наркотиков.
Если у психиатра-нарколога, проводящего осмотр, будут основания полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направят в лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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