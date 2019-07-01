ИА «Ореанда-Новости». Российский Минздрав выступил с предложением о проверке студентов вузов и техникумов на употребление наркотиков, пишет ТАСС.



Так, Минздрав предлагает выявлять опиата, растительные и синтетические каннабиноиды, а также искать следы амфетамина, кокаина и других наркотиков.



Если у психиатра-нарколога, проводящего осмотр, будут основания полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направят в лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ.