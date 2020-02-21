ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве рассказали об опасных последствиях «алкоголизма выходного дня».

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, чем может быть опасно распитие алкоголя в выходные дни. По мнению специалиста, «алкоголизм выходного дня» может быть опаснее наркозависимости.

Брюн рассказал, что «алкоголизация» выходного дня – довольно частое явление в России. Своеобразная традиция распивать алкоголь по выходным началась довольно давно, отмечает эксперт. И пока данная тенденция не исчезнет, будут расти отрицательные последствия такой алкоголизации, в которые можно включить пьяное зачатие, рост преступлений, а также ухудшение здоровья населения.

Нарколог заявил, что последствия потребления алкоголя могут превышать отрицательные последствия потребления наркотиков в те же выходные дни.