В Минздраве предупредили об опасности «алкоголизма выходного дня»
ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве рассказали об опасных последствиях «алкоголизма выходного дня».
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, чем может быть опасно распитие алкоголя в выходные дни. По мнению специалиста, «алкоголизм выходного дня» может быть опаснее наркозависимости.
Брюн рассказал, что «алкоголизация» выходного дня – довольно частое явление в России. Своеобразная традиция распивать алкоголь по выходным началась довольно давно, отмечает эксперт. И пока данная тенденция не исчезнет, будут расти отрицательные последствия такой алкоголизации, в которые можно включить пьяное зачатие, рост преступлений, а также ухудшение здоровья населения.
Нарколог заявил, что последствия потребления алкоголя могут превышать отрицательные последствия потребления наркотиков в те же выходные дни.
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