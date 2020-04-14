ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве заявили об усилении интенсивности распространения коронавируса в России. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в столице страны уже сложно проследить «цепочку заражения».

Брико в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в стране замеченная тенденция к усилению интенсивности эпидемиологического процесса. «В соответствии с критериями ВОЗ, Россия сейчас находится где-то, по крайней мере, Москва – это точно совершенно, на третьей, а то и четвёртой фазе развития эпидемиологического процесса», - заявил эксперт.

Эпидемиолог подчеркнул, что на данном этапе уже трудно проследить видимую «цепочку распространения вируса».

По последним данным в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них успешно излечились 1694 человека, 170 человек умерли.