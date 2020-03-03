ИА «Ореанда-Новости». Глава Минздрава рассказал о самочувствии пациента с коронавирусом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом. По словам главы Минздрава, заразившийся чувствует себя удовлетворительно.

Мурашко отметил, что под наблюдением медиков находятся все люди, контактировавшие с пациентом. Обстановка абсолютно спокойная, подчеркнул министр.

29-летний житель Московской области стал первым россиянином, у которого Роспотребнадзор подтвердил коронавирус. Он прибыл из Милана 23 февраля и с тех пор находился в своём частном доме. 27 февраля мужчина обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Медики госпитализировали его в инфекционную больницу.