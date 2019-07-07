ИА «Ореанда-Новости» Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина сообщила журналистам, что суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых составляет в среднем 200 граммов.

Специалистка обратила внимание на то, что учёные связывают регулярное потребление молочных продуктов в умеренных дозах с существенным снижением смертности от множества причин, однако благоприятное воздействие данной категории продукции сомнительно при превышении уровня потребления 400 граммов в сутки.

Халтурина отметила, что. Это связано с тем, что не все хорошо переносят лактозу. Пожилым же было рекомендовано употреблять молоко только в переработанной форме.