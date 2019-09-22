ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в возглавляемой ею ведомстве готовится проект, в соответствии с которым некоторые категории пациентов смогут бесплатно либо со скидкой получать жизненно необходимые медикаменты, прописанные врачом.

В настоящее время бесплатные лекарства положены лишь льготникам; новая же система предполагает расширение перечня граждан, имеющих на это право.

Скворцова сообщила, что первоначально планируется дополнить перечень отдельными видами заболеваний. Министр рассказала об эксперименте в Омске, где препараты, препятствующие образованию тромбов, выдавали пациентам, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах. В Кирове подобный эксперимент затронул людей, страдающих гипертонией, и препаратов для контроля за давлением. Скворцова отметила, что в обоих случаях было зафиксировано снижение уровня смертности и количества вызовов скорой помощи.