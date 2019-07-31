ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства здравоохранения России предложила рекомендации для граждан, проживающих в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров. Указывается, что применение определённых профилактических мер даст возможность не допустить отравления продуктами горения, а также с большей долей вероятности избежать обострения хронических болезней.

Специалисты советуют применять системы кондиционирования и очистки воздуха, чаще проводить влажную уборку, в случае усиления запаха дыма использовать защитные маски. При выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным материалам. Помимо этого рекомендуется несколько раз в день принимать душ, а также промывать нос и горло. Медики советуют воздержаться от курения и употребления алкоголя. Жидкости следует пить больше, чем в обычных условиях, – 2-3 литра в сутки, причём предпочтительно пить минеральную воду и соки, а не газированные напитки.