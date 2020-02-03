Каприн отмечает, что лучше остальных онкологами обеспечены Санкт-Петербург и Москва.Каприн заявил в ходе пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", что, по информации от министерства здравоохранения РФ, сейчас в поликлиниках не хватает 1987 врачей-онкологов.