03.02.2020, 15:12
В Минздраве сообщили о нехватке в поликлиниках онкологов
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Каприн, работающий главным внештатным онкологом Минздрава России, сообщил о том, что в поликлиниках РФ сегодня не хватает почти двух тысяч специалистов.
Каприн отмечает, что лучше остальных онкологами обеспечены Санкт-Петербург и Москва. В 2017-2018 годах наибольшая потребность в тех, кто специализируются на лечении онкологических заболеваний, была отмечена в Северо-кавказском и Дальневосточном федеральных округах.
Каприн заявил в ходе пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", что, по информации от министерства здравоохранения РФ, сейчас в поликлиниках не хватает 1987 врачей-онкологов.
Каприн отмечает, что лучше остальных онкологами обеспечены Санкт-Петербург и Москва. В 2017-2018 годах наибольшая потребность в тех, кто специализируются на лечении онкологических заболеваний, была отмечена в Северо-кавказском и Дальневосточном федеральных округах.
Каприн заявил в ходе пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", что, по информации от министерства здравоохранения РФ, сейчас в поликлиниках не хватает 1987 врачей-онкологов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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