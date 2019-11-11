11.11.2019, 12:03
В Минздраве высказались на тему попадания России в десятку самых пьющих стран
ИА «Ореанда-Новости» Представителем Минздрава Олегом Салагай было сделано высказывание относительно того, что Россия попала в число самых пьющих стран. По словам чиновника, если бы ОЭСР использовала данные не позапрошлого года, а прошлого, то России бы в списке самых пьющих стран не оказалось.
Салагай отметил, что в России происходит самое большое снижение потребления алкогольных напитков, если сравнивать с 2007 годом. Он сказал, что это очень хороший фактор, так как высокое потребление алкоголя напрямую связано с высокой смертностью граждан трудоспособного возраста.
Помимо этого им было заявлено, что данные, которые предоставлены экспертами, демонстрируют эффективность антиалкогольной политики, проводимой в стране.
Отметим, что в рейтинге ОЭСР Россия находится на седьмом месте. На первом месте значится Литва.
Салагай отметил, что в России происходит самое большое снижение потребления алкогольных напитков, если сравнивать с 2007 годом. Он сказал, что это очень хороший фактор, так как высокое потребление алкоголя напрямую связано с высокой смертностью граждан трудоспособного возраста.
Помимо этого им было заявлено, что данные, которые предоставлены экспертами, демонстрируют эффективность антиалкогольной политики, проводимой в стране.
Отметим, что в рейтинге ОЭСР Россия находится на седьмом месте. На первом месте значится Литва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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