Салагай отметил, что в России происходит самое большое снижение потребления алкогольных напитков, если сравнивать с 2007 годом. Он сказал, что это очень хороший фактор, так как высокое потребление алкоголя напрямую связано с высокой смертностью граждан трудоспособного возраста.Помимо этого им было заявлено, что данные, которые предоставлены экспертами, демонстрируют эффективность антиалкогольной политики, проводимой в стране.Отметим, что в рейтинге ОЭСР Россия находится на седьмом месте. На первом месте значится Литва.