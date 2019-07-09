ИА «Ореанда-Новости» Отмены запрета на производство и продажу алкогольных энергетических напитков на территории России не будет, так как для этого нет оснований. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что подобные напитки негативно влияют на здоровье и способствуют быстрому развитию алкогольной зависимости. Ранее издание «Известия» сообщило, что на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрен вопрос о запрете на производство и оборот алкогольных энергетиков в России.