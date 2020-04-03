ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения России считает, что ситуация с коронавирусом в стране идёт по благоприятному сценарию. Михаил Мурашко подчеркнул, что введённые в государстве меры принесли свои плоды.

Глава Минздрава отметил, что ограничения и другие меры по сдерживанию распространения коронавируса в России сказались на поступлении больных, на тяжесть их заболевания. Он заявил, что «та кривая, которая могла развиваться по разным сценариям, сегодня идёт по достаточно благоприятному».

На данный момент известно о 4 149 заболевших в 78 субъектах России. 281 пациент выздоровел и был выписан из больницы, 34 человека скончались.