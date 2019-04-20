20.04.2019, 10:44
В Мосгордуме самый богатый депутат в 2018 году заработал в тысячу раз больше самого бедного
ИА «Ореанда-Новости». Больше всех в Мосгордуме в прошлом году заработал экс-президент строительной компании «ПИК» Павел Поселенов, он задекларировал доход в 62,3 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».
Оказалось, что его доход в 1000 раз больше, чем у депутата, который заработал меньше всех в прошлом году. Им стал врач-психиатр Алексей Мишин, он задекларировал доход в 59,7 тысяч рублей.
Отмечается, что значительно вырос доход и спикера московского парламента. Так, в прошлом году Алексей Шапошников заработал 24,5 миллионов рублей, тогда как годом ранее - 5,5 миллионов рублей.
Оказалось, что его доход в 1000 раз больше, чем у депутата, который заработал меньше всех в прошлом году. Им стал врач-психиатр Алексей Мишин, он задекларировал доход в 59,7 тысяч рублей.
Отмечается, что значительно вырос доход и спикера московского парламента. Так, в прошлом году Алексей Шапошников заработал 24,5 миллионов рублей, тогда как годом ранее - 5,5 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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