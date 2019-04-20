Оказалось, что его доход в 1000 раз больше, чем у депутата, который заработал меньше всех в прошлом году. Им стал врач-психиатр Алексей Мишин, он задекларировал доход в 59,7 тысяч рублей.Отмечается, что значительно вырос доход и спикера московского парламента. Так, в прошлом году Алексей Шапошников заработал 24,5 миллионов рублей, тогда как годом ранее - 5,5 миллионов рублей.