ИА «Ореанда-Новости». В Московской избирательной комиссии рассказали, что включение умерших в списки тех, кто поставил свою подпись в пользу того или иного кандидата, стало главным нарушением в этом году, пишет «Коммерсант».



Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что лидером по количеству таких «мёртвых душ» стал кандидат от партии «Возрождение России» Александр Загородних. У него получилось 174 подписи умерших людей. Всего же таких подписей оказалось 344.



Горбунов рассказал, что «мёртвые души» были найдены также у самовыдвиженца Ивана Кульнева, кандидата от «Яблока» Кирилла Гончарова, а также у других оппозиционных претендентов, в частности, у Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Александра Соловьёва.