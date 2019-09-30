ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Московского городского суда появилось сообщение о том, что судья, который председательствовал по резонансному делу об обвинении актёра Павла Устинова в применении насилия к представителю власти, был подвергнут травле.

Пресс-служба суда указала, что в связи с рассмотрением дела в средствах массовой информации и социальных сетях появилось большое количество публикаций, посвящённых этому вопросу. Как отмечается, в них содержалась как обоснованная, так и недопустимая критика в адрес судебной системы, которая «в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи». По мнению сотрудников пресс-службы, некоторые авторы позволяют себе критиковать законность и обоснованность судебных решений, не имея необходимой квалификации в области юриспруденции. «Подобное отношение к суду свидетельствует, к сожалению, о низком уровне правовой культуры и безответственном отношении их авторов к истинным последствиям таких высказываний и рассуждений», – сказано в сообщении.