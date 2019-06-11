ИА «Ореанда-Новости» В столичных водоёмах массовая гибель рыбы может быть связана с сильной жарой, недостатком кислорода и отсутствием ветра, утверждает лидер экологического движения «Зеленая Москва» Максим Шингаркин в интервью с РИА Новости.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографии мёртвой рыбы в Яузе и на Борисовских прудах. Сторонних причин для гибели обитателей водоёмов сотрудники ГУП «Мосводосток» не обнаружили.

По словам экологов, мор рыбы связан с повышением температуры воздуха, так как при отсутствии ветра происходит кислородное голодание. Ещё одной причиной гибели рыбы является разрастание растительности в воде, а также микрофлоры, непригодной для пищи рыб. Однако нельзя исключать и фактор загрязнения воды, поэтому каждый случай следует рассматривать по отдельности.