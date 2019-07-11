ИА «Ореанда-Новости» Пара гигантских мамонтовых ослов пуату будет жить в Московском зоопарке. Об этом передаёт агентство «Москва», ссылаясь на данные портала госзакупок.

Уточняется, что ослов зоопарк приобрёл в Индонезии для разведения. Животные должны быть доставлены в столицу до 28 июля 2019 года. В договоре сказано, что ослы должны быть здоровы, это обязаны подтверждать заключения ветеринаров.