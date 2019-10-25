25.10.2019, 10:10
В Московский зоопарк впервые привезли редчайших балийских скворцов
ИА «Ореанда-Новости». В Московский зоопарк из Варшавы привезли трёх самок балийского скворца, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в природе численность этих птиц не превышает нескольких десятков особей. Балийский скворец включён в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения.
Сегодня в природе встретить этих птиц можно только на северо-западе Бали и на северо-восточной части Явы. Теперь зоопарк планирует получить каждой самке по самцу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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