20.04.2019, 12:46
В московском баре подрались полицейские и гаишники
ИА «Ореанда-Новости». Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов устроили массовую драку в столичном районе Братеево.
Отмечается, что драка произошла в ночь на 20 апреля в кафе «Олимпия» на улице Борисовские пруды. Участниками конфликта стали стали сотрудники уголовного розыска, бывший и действующий сотрудники ДПС, а также участковый, который принялся разнимать дерущихся. По данным некоторых СМИ, участники драки были пьяны.
Официального комментария со стороны правоохранительных органов не поступало.
Отмечается, что драка произошла в ночь на 20 апреля в кафе «Олимпия» на улице Борисовские пруды. Участниками конфликта стали стали сотрудники уголовного розыска, бывший и действующий сотрудники ДПС, а также участковый, который принялся разнимать дерущихся. По данным некоторых СМИ, участники драки были пьяны.
Официального комментария со стороны правоохранительных органов не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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