Отмечается, что драка произошла в ночь на 20 апреля в кафе «Олимпия» на улице Борисовские пруды. Участниками конфликта стали стали сотрудники уголовного розыска, бывший и действующий сотрудники ДПС, а также участковый, который принялся разнимать дерущихся. По данным некоторых СМИ, участники драки были пьяны.Официального комментария со стороны правоохранительных органов не поступало.