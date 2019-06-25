ИА «Ореанда-Новости» На салатовой ветке московского метрополитена произошла задержка движения поездов, так как хулиган, убегавший от полицейских, спрятался под составом. Инцидент произошёл на станции «Печатники» около шести утра во вторник.

По словам очевидцев, дебошир зашёл в тоннель и грозился покончить с собой. На видеозаписи с места происшествия видно, как молодой человек заходит в тоннель и кричит сотрудникам полиции, чтобы его не трогали, а затем скрывается под составом. Через некоторое время молодого человека задержали и доставили в отделение полиции.