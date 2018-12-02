ИА «Ореанда-Новости»В результате нападения неизвестного с ножом на станции «Лубянка» пострадала женщина.

1 декабря на станции «Лубянка» московского метрополитена неизвестный мужчина напал с ножом на женщину, после чего скрылся. У пострадавшей множественные проникающие колото-резанные раны живота, конечностей, лица и головы. Бригада реанимации увезла женщину в больницу. Как сообщается, пострадавшая – неработающая женщина 1982 года рождения.

По неподтвержденным данным, есть версия, что нападение произошло не в метро. Якобы женщина была зверски изрезана в подмосковном Солнечногорске и каким-то образом добралась до центральной станции, откуда ее и увезла карета скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту нападения, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вредя здоровью».

Вчера в столице произошло еще одно вооруженное нападение на человека: ранили известного российского шамана Дардо Кусто. Мужчина со своей спутницей находился в одном из московских пивных баров, где у него завязался конфликт с одним из посетителей. Нападавший метнул в шамана столовый нож и попал магу в губу, тот от госпитализации отказался, однако заявление в полицию написал. Дардо Кусто - потомственный шаман, парапсихолог, участник телевизионных и документальных проектов.