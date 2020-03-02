ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пассажирам столичного метро будут выборочно измерять температуру на входе в подземку, пишет «Интерфакс».



Кроме того, ежедневно измерять температуру будут детям в школах и детских садах. Столичные власти рекомендовали работодателям организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.



Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали 24 человека из-за того, что они контактировали с заболевшим коронавирусом россиянином.