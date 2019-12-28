ИА «Ореанда-Новости». В одной из гостиниц в центре столицы нашли тело девушки, пишет «МК» со ссылкой на telegram-канал «112».



Сообщается, что руки девушки были пристёгнуты к спинке кровати. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было.



Имя умершей - Юлия Бучевская. 27-летняя девушка оформила себе номер на сутки. При этом она была одна. Причины смерти сейчас выясняются.