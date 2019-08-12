ИА "Ореанда-Новости" В середине августа многие жители планеты смогут стать свидетелями природного зрелищного явления, которое происходит каждый год.Эксперты дали свои рекомендации для лучшего наблюдения за небосводом в это время.

По информации, предоставленной руководителем столичного планетария Фаиной Рублёвой, наилучшим временем для наблюдения является ночь с 12 на 13 августа. Оптимальное время – с одиннадцати вечера до полуночи. В этот «звёздный» час возможно увидеть до ста светящихся метеоров. Метеорный поток Персеиды представляет собой своего рода «падающие звёзды», которые выглядят будто струйки света. Светящиеся полосы словно рассекают ночной небосвод. Разглядеть их свечение с поверхности Земли непросто – время, когда они заметны на небе, занимает всего лишь до нескольких секунд.

Фаина Рублёва рекомендует, по возможности, уехать за город, чтобы подсветка зданий и уличные фонари не помешали наблюдению. Конечно, вряд ли можно исправить облачное небо или полнолуние в эту ночь, однако, если лечь на землю и набраться терпения, то поток Персеиды предстанет перед глазами в полной красе. Визуально звёзды будет лучше видно с юго-восточной стороны неба, поэтому смотреть на них стоит «краем» глаза. Благодаря такой косой траектории наблюдения свечение от падающих метеоров будет заметнее. В лучших случаях можно увидеть даже хвост кометы.

Директор Московского планетария советует также, в случае выезда за город, не разводить костров – они также будут мешать наблюдению. Также стоит набраться терпения, пристального внимания и определённого запаса времени, заключила Фаина Рублёва.