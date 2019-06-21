ИА "Ореанда-Новости" В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова сегодня стартовала кампания по приёму документов от абитуриентов за право учиться в главном вузе страны. В сентябре текущего года свыше десяти тысяч сегодняшних абитуриентов станут студентами университета.

По информации, предоставленной ректором МГУ Виктором Садовничим, в этом году университет ожидают нововведения: свыше десяти новых образовательных программ откроется в вузе, четыре новых специальности ожидают поступивших. Нововведения связаны с современными требованиями, однако, востребованными направлениями до сих пор считаются юридический, филологический и экономический факультеты. В среднем, на одно место претендуют семь человек, а проходной балл по Единому государственному экзамену продолжает расти из года в год, заключил Виктор Садовничий.

МГУ является одним из немногих крупнейших университетов страны, который может принять около десяти тысяч человек одновременно в один год. Половина принятых в МГУ зачислена на программу специалитета, остальные абитуриенты будут приняты на бакалаврскую программу и дополнительное образование. 60% поступивших – это выпускники столичных школьных заведений, 40% - закончили региональные школы.

Зачисление в МГУ происходит на конкурсной основе – учитываются баллы сданных ЕГЭ, а также дополнительные вступительные испытания и индивидуальные достижения. Победители и призёры школьных олимпиад получают приоритет в поступлении. Абитуриенты могут подать свои документы сразу по трём направлениям в рамках МГУ имени М.В. Ломоносова. Существуют также отдельные категории граждан, имеющих собственные льготы, к ним относятся: инвалиды, сироты и ветераны боевых действий. Десятая часть от всего количество поступающих отдана абитуриентам вышеуказанных групп.

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова существует две волны приёма документов. Первая волна начинается уже сегодня и продлиться до 1 августа. Таким образом, будут заполнены 80% конкурсных мест. Документы на оставшиеся 20% мест будут принимать во второй волне зачисления – с 1 по 6 августа.