ИА «Ореанда-Новости» . Заместитель главы российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что более 1,6 миллиона пенсионеров Москвы уже получили выплаты в связи с карантином по коронавирусной инфекции.

Ранее столичные власти утвердили денежные выплаты пенсионерам в размере 4000 рублей для поддержки и компенсации расходов во время карантина по коронавирусу. Из данной суммы половина выплачивается авансом, а вторая половина – после окончания режима домашней самоизоляции.

По сообщению мэрии Москвы выплаты за соблюдение карантинного режима уже перечислили 1,6 миллиона жителям столицы старше 65 лет. Пенсионеры получили деньги на тот же счёт, куда зачисляется пенсия и иные соцвыплаты.

«Выплаты за соблюдения режима самоизоляции полагается как работающим, так и неработающим москвичам пенсионного возраста», - добавила Ракова.

Данные меры были приняты для безопасности жителей столицы, которые в силу преклонного возраста относятся к группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Также выплаты в связи с самоизоляцией оформляют в индивидуальном порядке для людей, которые больны хроническими заболеваниями.