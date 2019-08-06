ИА "Ореанда-Новости" Проект благоустройства парковых зон, расположенных на территории Московской области, привёл к тому, что жители этого региона стали чаще посещать парки. Такие данные были получены при анализе показателей за последние шесть лет.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Московской области, с 2013 года посещаемость подмосковных парков возросла в восемь раз. Эти сведения были приведены губернатором области Андреем Воробьёвым в ходе встречи с заместителями председателя правительства. За шесть лет властям Подмосковья удалось создать двадцать новых парков, шестьдесят два – благоустроить. Площадь парковых зон области увеличилась практически в три раза. Соответственно, увеличился и показатель посещаемости – специалисты зафиксировали рост в восемь раз.

Реализация проекта благоустройства парковых зон Московской области учитывала созданный инициаторами региональный стандарт. Согласно тексту этого паркового стандарта, при строительстве или реконструкции парков необходимо следовать требованиям и параметрам, гарантирующим, в свою очередь, качественны, безопасные и комфортные условия для пребывания граждан в парках. Все вышеуказанные новые или отремонтированные подмосковные парки были организованы, учитывая этот региональный парковый стандарт.

Стоит упомянуть о том, что на встрече губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что программа благоустройства создана при непосредственном участии жителей региона – их мнение учитывается при создании или реконструкции парков.