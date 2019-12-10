По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции задержали жителя Рязанской области на территории некоммерческих садовых хозяйств в Подмосковье. У мужчины при себе был свёрток с наркотиками.В ходе допроса россиянин указал на местоположение других тайников в Чехове, Щёлкове и Солнечногорске.Мужчину арестовали на срок 2 месяца и возбудили в отношении него уголовное дело за хранение и распространение наркотических веществ.





