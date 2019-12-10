10.12.2019, 11:41
В Московской области поймали крупного наркодилера
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области полицейские поймали крупного наркодилера, сообщает телеканал «Вести.Ru».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции задержали жителя Рязанской области на территории некоммерческих садовых хозяйств в Подмосковье. У мужчины при себе был свёрток с наркотиками.
В ходе допроса россиянин указал на местоположение других тайников в Чехове, Щёлкове и Солнечногорске. Всего было изъято около 100 пакетов с наркотиками общим весом 46 килограммов. Мужчину арестовали на срок 2 месяца и возбудили в отношении него уголовное дело за хранение и распространение наркотических веществ.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции задержали жителя Рязанской области на территории некоммерческих садовых хозяйств в Подмосковье. У мужчины при себе был свёрток с наркотиками.
В ходе допроса россиянин указал на местоположение других тайников в Чехове, Щёлкове и Солнечногорске. Всего было изъято около 100 пакетов с наркотиками общим весом 46 килограммов. Мужчину арестовали на срок 2 месяца и возбудили в отношении него уголовное дело за хранение и распространение наркотических веществ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии