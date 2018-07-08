ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле в Московской области планируется провести больше двухсот тридцати ярмарок, в том числе и тематических.

Всего планируется организовать двести тридцать семь ярмарок, пятьдесят из которых будут направлены на определённую тематику. В проведении мероприятий будет задействовано пятьдесят шесть муниципальных образований. Об этом объявила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг региона.

Сообщается, что общее количество торговых ячеек будет составлять почти двенадцать тысяч. Основное сосредоточение ярмарок будет направлено на Щёлковский, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Одинцовский муниципальные районы, а также - Люберцы.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников заявил, что в текущем месяце в данных мероприятиях будут участвовать большое количество уникальных предпринимателей, а также владельцы фермерских угодий, производители из разных сфер, монастырские хозяйства из целого множества регионов со всей территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Всего будет задействовано тридцать девять регионов.

Ожидается, что будет активная развлекательная программа. Организаторы торжищных мероприятий подготовили большое количество увеселительных занятий. В том числе будут различные мастер-классы, зоны с проводимыми там интерактивами, конкурсы и концертные программы. Для тех же, кто планирует посетить ярмарки всей большой семьей, будут организованы детские игры и развлечения. В частности, маленьким гостям мероприятий покажут анимационно-театрализованные представления.

Большинство ярмарок будут работать с утра (девять-десять часов) и до вечера. Некоторые базары уже начали свою работу, например - городской округ Власиха, по адресу п. Власиха, улица М. Жукова, около дома 4а проходит ярмарка выходного дня. На сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области можно узнать полный перечень, время работы и контактные данные для связи с организаторами событий.