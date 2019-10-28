28.10.2019, 21:01
В Московской области за взятку был задержан начальник полиции
ИА «Ореанда-Новости». В Ступино был задержан начальник отдела полиции за получение взятки.
В начале октября в МВД поступило сообщение, что московские полицейские берут взятки. Поэтому Министерство внутренних дел совместно с ФСБ начали проводить ряд расследований в отношении всех отделов полиции по Москве и области.
Сегодня, 28 октября, был задержан начальник отдела полиции в Ступино Московской области за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Вместе с ним были задержаны 2 оперуполномоченных Ступинского отдела полиции и исполняющий обязанности руководителя отдела по противодействию коррупции.
Задержанные были арестованы, а дело о получении взятки было направлено в Следственный комитет России на рассмотрение.
В начале октября в МВД поступило сообщение, что московские полицейские берут взятки. Поэтому Министерство внутренних дел совместно с ФСБ начали проводить ряд расследований в отношении всех отделов полиции по Москве и области.
Сегодня, 28 октября, был задержан начальник отдела полиции в Ступино Московской области за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Вместе с ним были задержаны 2 оперуполномоченных Ступинского отдела полиции и исполняющий обязанности руководителя отдела по противодействию коррупции.
Задержанные были арестованы, а дело о получении взятки было направлено в Следственный комитет России на рассмотрение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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