ИА «Ореанда-Новости». Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, рассказал, что уведомил мэрию о массовых пикетах, запланированных на 17 августа, пишет «Интерфакс».



Он отметил, что пикетирование станет альтернативой шествию, которое столичные власти не согласовали. Азар отметил, что пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму запланированы вдоль маршрута заявленного шествия.



Ранее стало известно, сто московская мэрия отказала в проведении шествия по Бульварному кольцу.