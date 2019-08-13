13.08.2019, 18:16
В московскую мэрию направили уведомление о массовых пикетах 17 августа
ИА «Ореанда-Новости». Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, рассказал, что уведомил мэрию о массовых пикетах, запланированных на 17 августа, пишет «Интерфакс».
Он отметил, что пикетирование станет альтернативой шествию, которое столичные власти не согласовали. Азар отметил, что пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму запланированы вдоль маршрута заявленного шествия.
Ранее стало известно, сто московская мэрия отказала в проведении шествия по Бульварному кольцу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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