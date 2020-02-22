ИА «Ореанда-Новости» . В одной из башен международного бизнес-центра «Москва-сити» в российской столице обрушилась часть стеклянной наружной стены. Об этом сообщает издание «ТАСС», ссылаясь на источник в московских экстренных службах.

Частичное обрушение здания делового центра произошло на тридцатом этаже на 1-ом Красногвардейском проезде. Стекло с наружной стены рухнуло в районе жилых апартаментов, расположенных в доме.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента не обнаружено. В настоящее время специалисты эвакуируют ближайший транспорт и устанавливаю все обстоятельства произошедшего.