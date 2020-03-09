09.03.2020, 18:50
В Москве 15-летний подросток упал из окна на машину и погиб
ИА «Ореанда-Новости». В столице из окна 16-го этажа выпал 15-летний подросток, пишут «Известия».
Сообщается, что он упал на припаркованный под окнами автомобиль. Подросток скончался на месте от полученных травм.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, погибший был сыном сотрудника Генпрокуратуры.
Сообщается, что он упал на припаркованный под окнами автомобиль. Подросток скончался на месте от полученных травм.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, погибший был сыном сотрудника Генпрокуратуры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии