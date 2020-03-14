ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали около 20 человек на акции против приговора по делу «Сети». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что несогласованная акция проходила возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Участниками акции планировались одиночные пикеты, а также создание «живой цепи» вокруг здания ФСБ. Задержания всё ещё продолжаются.

В числе задержанных оказался лидер движения «За права человека» Лев Пономарёв.

Полицейские по громкой связи обращаются к собравшимся. Представители закона предупреждают, что акция не согласована властями и незаконна. Они просят всех разойтись.