ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 22 апреля, в одном из столичных роддомов 24-летняя медсестра совершила самоубийство на рабочем месте. Информацию передаёт РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным источника, тело погибшей сотрудницы роддома было найдено в каморке, помещение было закрыто изнутри. Женщина работала в должности помощником анестезиолога в течение трёх последних месяцев. Предсмертной записки на месте ЧП она не оставила, причины случившегося неизвестны. Правоохранительные органы данную информацию пока не комментировали.