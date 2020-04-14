ИА «Ореанда-Новости». В столице России оштрафовали 55 человек, нарушивших карантин. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Оперштаб уточняет, что с момента ужесточения ответственности за несоблюдение предписанных правил карантина, были наказаны 55 человек. Общая сумма санкций составила 220 тысяч рублей.

Также сообщается, что за последние три дня в столице зафиксировали 25 нарушений карантина людьми, у которых был подтверждён коронавирус. Они должны были проходить лечение дома.

Все нарушители были распределены по обсервационным центрам в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Их будут держать под наблюдением до полного выздоровления.

Москвичи, которые переносят лёгкую форму COVID-19, могут оставаться дома и проходить домашнее лечение. Предварительно они подписывают специальное согласие на строгий домашний карантин и принимают ответственность за нарушение данных правил.

По последним данным оперштаба в России зафиксировано 21 102 случая заражения. 1694 человека выздоровели, 170 пациентов скончались.