ИА «Ореанда-Новости». В Москве неизвестный напал и избил 81-летнего историка РАН. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошёл в центре Москвы на улице Плющихе вблизи дома жертвы. Мужчина напал на 81-летнего Владислава Назарова и нанёс пенсионеру несколько ударов. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы и многочисленными ушибами.

Журналисты уточнили, что между историком и 66-летним мужчиной в очереди в аптеке произошёл конфликт, который и стал причиной драки. Нападавший задержан сотрудниками полиции.

Столичное управление Следственного комитета России начало проверку по факту нападения.