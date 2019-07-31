ИА «Ореанда-Новости». Лефортовский суд в столице арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, которого подозревают в госизмене, пишет «Интерфакс».



В пресс-службе суда рассказали, что мера пресечения была выбрана ещё 25 июля. Материалы дела Ещенко засекречены, кто он - неизвестно.



Следствие полагает, что он мог быть причастен к передаче сведений, которые относятся к государственной тайне. Его также подозревают в совершении других действий, которые угрожали безопасности страны, в пользу иностранного государства.