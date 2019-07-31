31.07.2019, 18:56
В Москве арестовали мужчину по подозрению в госизмене
ИА «Ореанда-Новости». Лефортовский суд в столице арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, которого подозревают в госизмене, пишет «Интерфакс».
В пресс-службе суда рассказали, что мера пресечения была выбрана ещё 25 июля. Материалы дела Ещенко засекречены, кто он - неизвестно.
Следствие полагает, что он мог быть причастен к передаче сведений, которые относятся к государственной тайне. Его также подозревают в совершении других действий, которые угрожали безопасности страны, в пользу иностранного государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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