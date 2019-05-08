Сообщается, что заседание по делу проходило в закрытом режиме. По данным издания, подсудимые организовывали тренировки по боевой подготовке, привлекая инструкторов. Следствие полагает, что они планировали использовать бойцов для участия в массовых беспорядках.Отмечается, что в рамках расследования проходили также обыски. Были изъяты оружие, экстремистская литература и манифест группировки.