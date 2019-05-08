08.05.2019, 19:22
В Москве арестовали националистов, которые готовили массовые беспорядки
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которых обвиняют в подготовке своих сторонников к совершению экстремистских преступлений.
Сообщается, что заседание по делу проходило в закрытом режиме. По данным издания, подсудимые организовывали тренировки по боевой подготовке, привлекая инструкторов. Следствие полагает, что они планировали использовать бойцов для участия в массовых беспорядках.
Отмечается, что в рамках расследования проходили также обыски. Были изъяты оружие, экстремистская литература и манифест группировки.
Сообщается, что заседание по делу проходило в закрытом режиме. По данным издания, подсудимые организовывали тренировки по боевой подготовке, привлекая инструкторов. Следствие полагает, что они планировали использовать бойцов для участия в массовых беспорядках.
Отмечается, что в рамках расследования проходили также обыски. Были изъяты оружие, экстремистская литература и манифест группировки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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