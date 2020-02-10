ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал Кароматулло Джаборова, которого подозревают в имитации приступа, вызванного коронавирусом, в московском метро, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что подозреваемый 2 февраля ехал в метро от станции «Полежаевская» к станции «Улица 1905 года». Джаборов упал, имитируя приступ. Его соучастники кричали, что у него опасный вирус. Из-за этого у пассажиров началась паника.



Видео пранка потом появилось в интернете. Сейчас возбуждено уголовное дело о хулиганстве, правоохранители ищут сообщников.