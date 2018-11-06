ИА «Ореанда-Новости». В Москве до 2 декабря арестовали школьника, который подозревается в изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства – бомбы. По данным «Интерфакса», суд Москвы отправил его под арест на месяц. Ресурс также сообщает, что подозреваемый был знаком с организатором взрыва в здании ФСБ в Архангельске.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании в отношении несовершеннолетнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря, пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Также пресс-секретарь Пресненского суда уточнил, что суд отказал в удовлетворении «ходатайств прокурора, защитника, законного представителя несовершеннолетнего и самого подозреваемого об избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы».

В суде пояснили, что это решение рассматривалось в закрытом режиме, так как фигурант уголовного дела оказался несовершеннолетним.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой осведомлённый источник, в квартире на улице Свободы, где проживает 14-летний москвич, был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

По предварительной версии следствия, 14-летний московский школьник был задержан в рамках уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (это статья 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (стать 223.1 УК РФ). Несовершеннолетний может быть осужден максимум на десять лет воспитательной колонии.

По предварительной версии, он был знаком с архангельским подрывником, который устроил взрыв в здании ФСБ, в результате инцидента сам несовершеннолетний погиб, ранения получили три сотрудника спецслужбы.

Это произошло 31 октября. Самоподрыв организовал 17-летний местный житель: взрывное устройство сработало у него в руках, в здание он принёс его в рюкзаке. Подросток учился на втором курсе политехнического колледжа, считал себя анархистом и состоял в интернет-сообществе анархистов.

За семь минут до взрыва в здании ФСБ на форуме анархистов появилось сообщение о возможном теракте в здании ФСБ. Автор сообщения при этом желал всем свободного анархического будущего.