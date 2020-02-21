21.02.2020, 21:32
В Москве был задержан президент Федерации хоккея
ИА «Ореанда-Новости». В Москве был задержан президент Федерации хоккея и столичный банкир Сергей Менделеев, сообщает издательство «ТАСС».
Решение о задержании Менделеева было вынесено Тверским судом Москвы. Президент Федерации хоккея был заключён под стражу до вынесения по делу. Стоит отметить, что Сергей Менделеева подозревают в преднамеренном банкротстве «Инвестбанка». Сумма ущерба при ликвидации банковского учреждения составила примерно 3 миллиарда рублей.
По данному делу вместе с Менделеевым проходят ещё 3 фигуранта, имена которых не оглашаются в СМИ. Оставшихся ответчиков до вынесения приговора направили под домашний арест.
Решение о задержании Менделеева было вынесено Тверским судом Москвы. Президент Федерации хоккея был заключён под стражу до вынесения по делу. Стоит отметить, что Сергей Менделеева подозревают в преднамеренном банкротстве «Инвестбанка». Сумма ущерба при ликвидации банковского учреждения составила примерно 3 миллиарда рублей.
По данному делу вместе с Менделеевым проходят ещё 3 фигуранта, имена которых не оглашаются в СМИ. Оставшихся ответчиков до вынесения приговора направили под домашний арест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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