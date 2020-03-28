ИА «Ореанда-Новости». В столице из больниц выписаны ещё десять пациентов, у которых ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», пишет РИА Новости.



Всего в российской столице о коронавируса выздоровели 28 человек. Повторные тесты у них показали отрицательный результат на это заболевание. При этом пациентам, которых выписали, нужно оставаться под наблюдением.



Всего в России зафиксировали более 1,2 тысяч случаев заражения. Выздоровели 49 человек.