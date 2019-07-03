ИА "Ореанда-Новости" В социальном проекте «Московское долголетие» участие принимают уже около ста шестидесяти тысяч столичных жителей пожилого возраста. Основная цель проекта заключается в том, чтобы предложить им выбрать занятие себе по душе.

Среди наиболее востребованных секций у участников «Московского долголетия» встречаются занятия физической культурой, изучение английского языка и даже знакомство с информационными технологиями.

Пожилые москвичи и москвички предпочитают заниматься такими видами физической активности как гимнастика, пилатес и аэробика. Для творческих личностей предусмотрено несколько направлений в танцах: танец живота, сальса или бачата. В среднем, посещают занятия два раза в неделю, но есть и те, кто ходит чаще, говорит главный специалист центра социальной защиты «Жулебино» Сергей Максимов. Порой даже дачный сезон не является преградой к посещению профессиональной студии танцев.

Определённый процент участников проекта выбрали в качестве хобби изучение английского языка. Причин такого выбора несколько – от мысли удивить собственных близких до профилактики болезни Альцгеймера. Местом проведения занятий являются различные центры социальной защиты, школы, филиалы Московского городского педагогического университета. Желающих заговорить по-английски можно встретить даже в городских парках, расположенных в разных районах столицы.

Количество осваивающих интернет и социальные сети среди пожилых москвичей также неуклонно растёт. Основные направления этих курсов заключаются в том, чтобы научить пользоваться поисковыми запросами в сети, читать новости или оплатить коммунальные платежи.

Социальный проект «Московское долголетие» является одним из лучших мировых практик для социализации и активной деятельности людей пожилого возраста, заявили эксперты на Третьем форуме социальных инноваций.