14.03.2020, 17:24
В Москве для посетителей закрыли больницы
ИА «Ореанда-Новости». В столице все взрослые и детские больницы закрыли для посещения, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что закрыты для посетителей больницы, которые подведомственны департаменту здравоохранения Москвы. При этом передать «посылки» посетители ещё могут.
Сообщается также, что в московских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры. Подчёркивается, что это временные меры, они будут действовать до особого распоряжения.
Отмечается, что закрыты для посетителей больницы, которые подведомственны департаменту здравоохранения Москвы. При этом передать «посылки» посетители ещё могут.
Сообщается также, что в московских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры. Подчёркивается, что это временные меры, они будут действовать до особого распоряжения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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