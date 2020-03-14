Отмечается, что закрыты для посетителей больницы, которые подведомственны департаменту здравоохранения Москвы. При этом передать «посылки» посетители ещё могут.Сообщается также, что в московских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры. Подчёркивается, что это временные меры, они будут действовать до особого распоряжения.