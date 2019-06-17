17.06.2019, 16:33
В Москве две женщины хотели ограбить магазин при помощи кирпича
ИА «Ореанда-Новости». В столице задержали двух женщин, которые, угрожая кирпичом, хотели украсть товар из магазина, пишут РИА Новости.
Сообщается, что инцидент был на Строгинском бульваре Москвы.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому факту. Грабительницы задержаны до выяснения обстоятельств.
Сообщается, что инцидент был на Строгинском бульваре Москвы.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому факту. Грабительницы задержаны до выяснения обстоятельств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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