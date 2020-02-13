Подростки рассказали о систематических избиениях со стороны родителей. Они заявили, что домой возвращаться не хотят. Врачи вызвали полицию и отправили детей на обследование. У них обнаружили ушибы, синяки, а у девочки ещё и сотрясение мозга.Через какое-то время пришли их родители. Они обратились в полицию с заявлением на сотрудников опеки, обвинив их в том, что они специально настраивают детей против них. Избиение детей они отрицают.