13.02.2020, 19:49
В Москве двое подростков попросили забрать их из семьи
ИА «Ореанда-Новости». В столице 15-летняя девочка вместе с 14-летний братом пришли в поликлинику и попросили забрать их из семьи, пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Подростки рассказали о систематических избиениях со стороны родителей. Они заявили, что домой возвращаться не хотят. Врачи вызвали полицию и отправили детей на обследование. У них обнаружили ушибы, синяки, а у девочки ещё и сотрясение мозга.
Через какое-то время пришли их родители. Они обратились в полицию с заявлением на сотрудников опеки, обвинив их в том, что они специально настраивают детей против них. Избиение детей они отрицают.
Подростки рассказали о систематических избиениях со стороны родителей. Они заявили, что домой возвращаться не хотят. Врачи вызвали полицию и отправили детей на обследование. У них обнаружили ушибы, синяки, а у девочки ещё и сотрясение мозга.
Через какое-то время пришли их родители. Они обратились в полицию с заявлением на сотрудников опеки, обвинив их в том, что они специально настраивают детей против них. Избиение детей они отрицают.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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