ИА «Ореанда-Новости». В столице из-за угроз взрыва было эвакуировано несколько тысяч человек из 12 торговых центров и Киевского вокзала. Об этом сообщают информационные агентства ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на свои источники в экстренных службах.

Москвичи публикуют в социальных сетях фотографии и видео подтверждения об эвакуации из торговых центров. Среди якобы заминированных зданий оказались такие торговые центры, как «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и «Хорошо».

Источник ТАСС сообщает, что поступали анонимные сообщения о возможном взрыве. На данный момент информация проверяется, в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.















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Хорошее начало рабочего дня!) #эвакуация, #холодно Публикация от Maksimo G (@maksimo_g84) 28 Ноя 2018 в 12:48 PST

По информации РИА Новости, эвакуировано было порядка четырёх тысяч человек из 12 торговых центров, среди вышеперечисленных центров называется также ТЦ «Электроника на Пресне» и «Гагаринский».

"Уже эвакуировано 3,75 тысячи человек, из них 1,5 тысячи из ТЦ "Гагаринский"", — передаёт РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.

Как сообщает издание «Фонтанка», 27 ноября в Санкт-Петербурге эвакуировали школу, которую закончил Путин. Аноним угрожал бомбой в туалете учебного учреждения. Звонок раздался около 11 часов.

«В здании школы на 4 этаже, в туалете, находится бомба. Это не шутка, взрыв произойдет в 14.00», – сообщил аноним.

Из лицея №281 Адмиралтейского района Петербурга сразу же эвакуировали людей – 550 учеников и преподавательский состав. К 13.20 стало ясно, что тревога оказалась ложной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Последняя волна телефонного терроризма в России была осенью прошлого года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.