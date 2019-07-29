ИА «Ореанда-Новости». Мужчина разбил стёкла в припаркованном на Фрунзенской набережной автомобиле певицы Земфиры, пишет РБК.



Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который работает грузчиком. Его уже задержали, свою вину он признал.



Мужчина рассказал полицейский, что является поклонником певицы и таким способом хотел добиться внимания Земфиры. В полиции заявили, что сейчас проводят проверку по факту инцидента.