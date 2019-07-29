29.07.2019, 17:24
В Москве фанат разбил окна в автомобиле Земфиры
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина разбил стёкла в припаркованном на Фрунзенской набережной автомобиле певицы Земфиры, пишет РБК.
Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который работает грузчиком. Его уже задержали, свою вину он признал.
Мужчина рассказал полицейский, что является поклонником певицы и таким способом хотел добиться внимания Земфиры. В полиции заявили, что сейчас проводят проверку по факту инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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